Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Shaila Gatta: “Sta facendo esattamente quello che avevo detto” (Di sabato 26 ottobre 2024) Beatrice Luzzi ha detto la sua su quanto sta facendo Shaila Gatta in questi ultimi giorni. Come ben sappiamo, l’attuale opinionista del Grande Fratello, è stata una delle primissime a “scontrarsi” con l’ex Velina di Striscia la Notizia in relazione ad alcuni suoi atteggiamenti. La Luzzi infatti, durante la terza puntata del reality show aveva replicato alla Gatta in merito al suo “essere donna libera“, dicendo: Va bene essere donna libera, ma la sua libertà finisce quando la sua provocazione diventa irrispettosa nei confronti degli uomini che sono lì e devono controllare degli impulsi naturali e inevitabili. Un po’ di pudore in più! Dopo queste dichiarazioni, l’opinionista è stata presa di mira ma, a distanza di qualche settimana, è tornata sull’argomento confermando quanto detto in precedenza. Isaechia.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Shaila Gatta: “Sta facendo esattamente quello che avevo detto” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 26 ottobre 2024)hala sua su quanto stain questi ultimi giorni. Come ben sappiamo, l’attuale opinionista del, è stata una delle primissime a “scontrarsi” con l’ex Velina di Striscia la Notizia in relazione ad alcuni suoi atteggiamenti. Lainfatti, durante la terza puntata del reality show aveva replicato allain merito al suo “essere donna libera“, dicendo: Va bene essere donna libera, ma la sua libertà finisce quando la sua provocazione diventa irrispettosa nei confronti degli uomini che sono lì e devono controllare degli impulsi naturali e inevitabili. Un po’ di pudore in più! Dopo queste dichiarazioni, l’opinionista è stata presa di mira ma, a distanza di qualche settimana, è tornata sull’argomento confermando quantoin precedenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Beatrice lancia una frecciatina a Shaila - Grande Fratello, Beatrice Luzzi si espone su Shaila Gatta e cosa sta accadendo in Spagna Grande Fratello, Beatrice Luzzi in questa nuova edizione sta ricoprendo il ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici. La Luzzi in qualità di opinionista ... (361magazine.com)

Il Grande Fratello cambia giorno - quale programma andrà in onda il lunedì sera - Il Grande Fratello cambia giorno di messa in onda da metà novembre. Il reality show lascerà spazio a La Talpa che, quindi, si prenderà il lunedì sera, lasciando al programma di Alfonso Signorini il martedì.Continua a leggere (Fanpage.it)

“Si sono puliti il ** col mio asciugamani per la faccia”. Maica choc al Grande Fratello spagnolo - Clamoroso quanto successo al Grande Fratello nelle ultime ore. Ad essere coinvolta è stata Maica, che abbiamo conosciuto anche nel nostro reality, ma in qualche modo sono subito stati tirati in ballo anche Shaila e Lorenzo, che ricordiamo si ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi punge Shaila Gatta : "L'avevo detto cinque settimane fa" - L'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini non è rimasta sorpresa dal comportamento dell'ex velina, che in Spagna si è lasciata andare con Lorenzo Spolverato. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lo scorso 21 ... (Movieplayer.it)