Golf Kim e An guidano il Genesis Championship Laporta 2 ad un colpo dai leader

colpo della giornata (ferro al green) e putt imbucato alla 18. Così Tom Kim ha chiuso il 'moving day' e si è preso, grazie all'eagle finale, la co-leadership del Genesis Championship (4 milioni di dollari di montepremi), torneo ospitato sui fairway del Jack Nicklaus Golf Club di Incheon, Corea del Sud. Il 22enne, 25esimo del ranking mondiale, si è portato in testa alla classifica grazie ad uno score di giornata di -5 guadagnando sul field 7 posizioni (-12 totale). Insieme a lui, nonostante una terza giornata sotto tono, il connazionale Byeong Hun An. Il coreano, 36esimo del ranking mondiale, dopo 2 giornate di fuoco (67-66) che lo avevano portato in vetta alla classifica con 2 colpi di distanza dal secondo posto (Francesco Laporta e Casey Jarvis a -9) ha subito una leggera battuta d'arresto girando in appena -1.

