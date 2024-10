Giornata per la pace, cortei in 7 città (Di sabato 26 ottobre 2024) 13.24 "Fermiamo le guerra,il tempo della pace è ora": questo lo slogan della Giornata di mobilitazione promossa dalle reti Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della pace. Aderiscono sindacati,associazioni,studenti e vari partiti cortei in 7 citta:Cagliari,Bari,Palermo Roma, Torino, Milano, Firenze. Tra gli obiettivi: cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti nel mondo. Tra le richieste, una conferenza di pace Onu. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 13.24 "Fermiamo le guerra,il tempo dellaè ora": questo lo slogan delladi mobilitazione promossa dalle reti Europe for Peace, Rete italianae Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della. Aderiscono sindacati,associazioni,studenti e vari partitiin 7 citta:Cagliari,Bari,Palermo Roma, Torino, Milano, Firenze. Tra gli obiettivi: cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti nel mondo. Tra le richieste, una conferenza diOnu.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata di mobilitazione nazionale per la pace : corteo a Firenze - pullman da Forlì - Quella di sabato sarà una Giornata di mobilitazione nazionale per la pace. Associazioni e società civile scenderanno in piazza in sette città italiane per dire “Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora” e chiedere a gran voce percorsi di ... (Forlitoday.it)

Giornata dedicata al digiuno chiesto dal Papa. Un segno forte di “pace” - Oggi in tutto il mondo è giornata dedicata al digiuno chiesto da Papa Francesco che ieri ha pregato per la pace nella basilica di Santa Maria Maggiore. Servizio di Nicola Ferrante The post Giornata dedicata al digiuno chiesto dal Papa. Un segno ... (Tv2000.it)

L’Udc Benevento aderisce alla ‘Giornata della Pace’ indetta da Papa Francesco - Tempo di lettura: 2 minutiL’UdC Benevento aderisce all’appello lanciato del Segretario Nazionale Lorenzo Cesa per la partecipazione alla Giornata della Pace indetta da Papa Francesco per i 6 e 7 ottobre prossimi. “Non è il momento di fare ... (Anteprima24.it)

Terni - iniziativa ‘Un futuro di pace’ : “Una giornata di preghiera - digiuno e penitenza” - Una iniziativa denominata Un futuro di pace è stata organizzata congiuntamente dalla Comunità di Sant’Egidio e dai frati francescani legati alla custodia di Terra Santa. Lunedì 7 ottobre, a partire dalle 19, la chiesa di San Lorenzo ospiterà tale ... (Ternitoday.it)