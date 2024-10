Lapresse.it - Georgia: exit poll contrastanti alla chiusura dei seggi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mostrano risultatiglidiffusi insubito dopo ladeialle 20 locali. Le elezioni parlamentari per le quali si è votato oggi sono ritenute cruciali per il futuro del Paese nell’Ue. Secondo 2 sondaggi commissionati da tv vicine all’opposizione, l’opposizione sarebbe in testa, mentre la tv filogovernativa Imedi dà in testa il partito al potere Sognono. Il partito al governo è accusato dall’opposizione di essere filorusso e di voler sabotare il percorso di Tbilisi verso l’Ue. L’della tv Formula che sostiene l’opposizione, commissionato a Edison Research, dà Sognono al 40.9%, mentre il risultato cumulativo delle coalizioni d’opposizione supererebbe questo esito.