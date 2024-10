Festa del Cinema di Roma, Malanga: “Felice del rinnovo, ho cercato di portare il film al centro della scena” (Di sabato 26 ottobre 2024) Paola Malanga direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma in questa edizione è stata riproposta al sindaco anche per il prossimo triennio del festival. “Ho scoperto anche io da pochissimo che continuerò a lavorare alla direzione di questo festival” ha detto Malanga, che poi traccia un bilancio dell’evento che si concluderà il 27 ottobre all’Auditorium Parco della Musica: “Ho cercato di trovare un equilibrio tra la Festa internazionale e la produzione nostrana. Ho cercato di portare i film al centro della Festa sia per quanto riguarda la produzione internazionale che quella italiana che è poi sempre più internazionale. I film italiani viaggiano nel mondo, partono da qui, sono espressione italiana ma ci sono anche molte coproduzioni interessanti, delle collaborazioni. Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma, Malanga: “Felice del rinnovo, ho cercato di portare il film al centro della scena” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Paoladirettrice artisticadeldiin questa edizione è stata riproposta al sindaco anche per il prossimo triennio del festival. “Ho scoperto anche io da pochissimo che continuerò a lavorare alla direzione di questo festival” ha detto, che poi traccia un bilancio dell’evento che si concluderà il 27 ottobre all’Auditorium ParcoMusica: “Hodi trovare un equilibrio tra lainternazionale e la produzione nostrana. Hodialsia per quanto riguarda la produzione internazionale che quella italiana che è poi sempre più internazionale. Iitaliani viaggiano nel mondo, partono da qui, sono espressione italiana ma ci sono anche molte coproduzioni interessanti, delle collaborazioni.

