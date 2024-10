Lanazione.it - Fallo dell’allenatore sull’attaccante. Il Pontassieve vince un’altra volta

(Di sabato 26 ottobre 2024) “del Subbiano sul calciatore lanciato a rete, ilanche in secondo grado. E’ stata infatti confermata dalla Corte Sportiva d’Appello territoriale la condanna della sconfitta per 3-0 a tavolino della gara per la formazione aretina, militante nel campionato toscano di Promozione, il cui tecnico, Alessio Guidotti, nel finale del primo tempo della prima giornata giocata lo scorso 8 settembre, abbandonò l’area tecnica ed entrò sul terreno di gioco per sgambettare l’attaccante avversario Bourezza che, palla al piede, stava portando avanti una concreta occasione da gol.