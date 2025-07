Ucraina la decisione del governo divide gli italiani | l’annuncio di Giorgia Meloni

La recente decisione del governo italiano, annunciata durante la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina a Roma, ha acceso un acceso dibattito tra gli italiani. Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di sostenere Kiev non solo militarmente, ma anche nella ricostruzione, definendo questa sfida un investimento su noi stessi. La sua dichiarazione ha acceso le passioni, dividendo opinioni e stimolando una riflessione profonda sul ruolo dell’Italia nel contesto internazionale.

Durante la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina svoltasi a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con forza l’importanza di un impegno collettivo per sostenere Kiev non solo sul fronte militare, ma soprattutto nella ricostruzione del Paese. “Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi perché riguarda ciascuno di noi – ha affermato la premier – per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme, nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, settore imprenditoriale, società civile”. Il pacchetto complessivo di aiuti all’Ucraina a seguito della Conferenza sulla ripresa ammonterà a circa 10 miliardi di euro, 15 se si considerano i contratti firmati dalle imprese: lo calcolano fonti della Farnesina, dopo la prima giornata di lavori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ucraina - giorgia - meloni - decisione

Bignami: "Giorgia assente in Ucraina? Contano i risultati, non i selfie" - Giorgia Meloni, assente da Kyiv, suscita commenti sulla sua mancanza di presenza fisica in Ucraina. Galeazzo Bignami difende la scelta, sottolineando che i risultati pesano più dei selfie.

Meloni: "Ho sentito Trump, spero in sviluppi positivi con Kyiv" “Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all'Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti” un fatto “rilevante ma ben diverso dal totale disimpegno a Vai su Facebook

Bufera sull’assenza di Meloni al vertice di Kiev: «Governo irrilevante in Europa»; Ucraina, armi ed Europa: come si posiziona Giorgia Meloni? L'analisi di Alessandra Sardoni. Video; Vertice di Parigi, Scholz: Nessun diktat può essere imposto a Kiev. Meloni frena sulle truppe Ue.

Meloni: "Ricostruzione Ucraina come Italia del boom". Poi l'appello ai Volenterosi - La conferenza di Roma raccoglie impegni per oltre 10 miliardi di euro, la premier: "Sia punto di partenza per il miracolo economico di Kiev. Si legge su adnkronos.com

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito. Impegni per oltre 10 miliardi' - Tajani: 'Mandiamo il messaggio che Kiev non è sola. Secondo ansa.it