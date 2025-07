Tutto quello che c' è da sapere su Too much la nuova serie rom-com di Netflix creata da Lena Dunham con Megan Stalter

Scopri tutto ciò che devi sapere su "Too Much", la fresca e coinvolgente serie rom-com di Netflix creata da Lena Dunham, nota per il suo stile irriverente e autentico. Con Megan Stalter nel cast, questa produzione promette risate, emozioni e un pizzico di imprevedibilità. Composta da 10 episodi di breve durata, "Too Much" è la proposta perfetta per una maratona irresistibile: un mix di sincerità e leggerezza che ti catturerà fin dal primo sguardo.

No, non è un sequel di Girls. Anche se. Lena Dunham è categorica. O forse no. Perché come ha cercato di spiegare nella serie tv che l’ha consacrata, niente ha una risposta precisa e immutabile. Nemmeno Too much, la sua nuova serie tv. Ovvero la sua commedia romantica creata insieme al marito, il musicista britannico Luis Felber. Composta da 10 episodi, della durata di poco più di mezz’ora l’uno, Too much è appena arrivato su Netflix. E ha per protagonisti due attori conosciuti ma non famosissimi come Megan Stalter e Will Sharpe. Cosa c’è di autobiografico in “too much” di Lena Dunham. Se leggiamo la trama – l’amore complicato tra una newyorkese in fuga dalla sua città e un musicista indie londinese – siamo di fronte alla vita che Dunham ha vissuto in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere su "Too much" la nuova serie rom-com di Netflix creata da Lena Dunham con Megan Stalter

Cosa dice Lena Dunham di Too Much, la sua nuova serie, che arriva domani su Netflix E, soprattutto, 13 anni dopo Girls. In un lungo profilo su Variety, Dunham ha raccontato cosa ha fatto in questi anni e quanto di lei c'è in questa serie Vai su X

«Ho deciso di non apparire nella serie per proteggere la mia salute mentale e fisica» ha spiegato Lena Dunham in un’intervista al New Yorker. Questo segna il suo ritorno dietro la macchina da presa, otto anni dopo la chiusura di Girls, con Too Much, una nuo Vai su Facebook

