Divieto di transito veicolare e pedonale in un tratto di via Peppino De Filippo

Per garantire la sicurezza di tutti e prevenire ulteriori incidenti, la IV Municipalità ha deciso di vietare il transito veicolare e pedonale in un tratto di via Peppino De Filippo, a seguito della violenta esplosione dello scorso 25 giugno. Questa misura temporanea mira a tutelare i cittadini mentre vengono svolte le operazioni di messa in sicurezza. La sicurezza prima di tutto: restate aggiornati e rispettate le indicazioni.

Via Episcopio, divieto di transito per automezzi superiore a 3,5 tonnellate - In via Episcopio è stato istituito il divieto di transito per automezzi superiori a 35 tonnellate. Questa misura si aggiunge all'ordinanza precedente, che prevede un senso unico di marcia consentito solo in direzione di discesa verso via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre e piazza Manfredi di Svevia.

