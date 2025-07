Massimo Cacciari | Educare non è niente di meccanico e non si risolve nell’informare Basta con la pedagogia delle regolette

Massimo Cacciari scuote il panorama educativo italiano con parole taglienti e profonde. Durante il Festival della Filosofia 2025, il filosofo ha criticato duramente il ministero dell'Istruzione, definendolo “una sciagura” e denunciando un approccio troppo meccanicistico e superficiale. Secondo lui, educare non è semplicemente trasmettere regole, ma coinvolgere, ispirare e formare menti critiche. È ora di riscoprire il vero senso dell'educazione, oltre le apparenze e le solite modalità.

Il filosofo Massimo Cacciari ha lanciato un duro attacco al ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara, definendolo "una sciagura" durante la presentazione del Festival della Filosofia 2025. Le critiche del pensatore si concentrano sull'approccio educativo dell'attuale gestione ministeriale, considerato troppo meccanicistico e lontano dalla vera essenza dell'educazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

