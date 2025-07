Rapina a casa dell' avvocato Giaquinto | stangata per il palo della banda

Un'onda di giustizia si abbatte sulla banda di criminali specializzati in rapine e furti, culminata con una pesante condanna per Igor Zdravkovic. Tra le varie operazioni, spicca l’assalto alla residenza dell’avvocato Vittorio Giaquinto a Caserta, avvenuto ad aprile 2023. Il processo ha fatto luce sulla brutalità e la pianificazione di questi delinquenti, dimostrando che la legge è pronta a fare rispettare la propria autorità .

Tredici anni di carcere per Igor Zdravkovic, coinvolto nell’indagine della polizia su una banda di specialisti delle rapine e dei furti in casa, tra cui quella a casa dell’avvocato Vittorio Giaquinto, avvenuta ad aprile 2023 a Caserta. Il giudice Alessia Stadio nel condannare Zdravkovic. 🔗 Leggi su Casertanews.it

