Ultim’ora clamoroso Osimhen-Napoli | trattativa sospesa!

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen subisce una brusca battuta d’arresto, lasciando i tifosi increduli. Dopo settimane di attese e speranze, la cessione dell’attaccante sembra ora in bilico, con dettagli finanziari ancora da chiarire. La situazione si fa incandescente: cosa riserverà il futuro di Osimhen e come cambierà il mercato estivo? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Clamorosa svolta nella trattativa tra il Napoli ed il Galatasaray, tutto sospeso! Il motivo. Arrivano clamorosi aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli ed il Galatasaray per il cartellino di Victor Osimhen. Nella giornata odierna sembrava ormai tutto fatto per il passaggio dell'attaccante nigeriano al club turco. Aurelio De Laurentiis a veva chiesto garanzie finanziarie al Galatasaray, e tutti aspettavano il momento dell'arrivo delle fideiussioni bancarie. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, la trattativa è in sospeso. A quanto pare il Galatasaray non ha fornito al Napoli le giuste garanzie economiche, ragion per cui il club azzurro ha sospeso tutto.

Napoli, due “sì” e un “no” (momentaneo) nella trattativa con David: la situazione | Primapagina - Il calciomercato è sempre ricco di sorprese, e la trattativa del Napoli per David non fa eccezione. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione si complica con due "sì" e un "no" momentaneo.

DALLA TURCHIA - Osimhen, il vicepresidente del Galatasaray incontrerà il Napoli per definire gli ultimi dettagli della trattativa

Dal cuore della Turchia arrivano voci bollenti su una mega offerta per il bomber azzurro! Napolitani pronti a sentire la musica? Scopri tutti i retroscena di questa trattativa esplosiva!

SKY - Napoli, bloccata la trattativa per Osimhen, il Galatasaray non ha fornito le garanzie bancarie richieste - Al momento si è bloccata la trattativa con il Galatasaray per Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray: non c'è accordo tra i club - Al momento il trasferimento del nigeriano in Turchia è quantomeno rimandato: il club azzurro non ha ancora