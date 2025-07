Il Festino di Villa Filippina tra street food musica dal vivo e fuochi d' artificio

Preparati a vivere una serata indimenticabile nel cuore di Palermo: il 14 luglio, Villa Filippina si trasforma in un palcoscenico di gusto e divertimento con “Il Festino di Villa Filippina”. Tra street food stuzzicanti, musica dal vivo e spettacoli pirotecnici, questa festa promette di accendere l’estate con emozioni e sapori autentici. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza unica all’insegna della cultura e del divertimento!

Lunedì 14 luglio, a partire dalle ore 19, Villa Filippina ospiterà “Il Festino di Villa Filippina”, un evento straordinario che unisce cultura gastronomica, musica dal vivo e spettacolo, nel cuore pulsante di Palermo. Tra le atmosfere estive, il profumo del cibo di strada e le emozioni del live. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

