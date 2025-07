Palermo-Manchester City al via la vendita dei biglietti | prevista prelazione per gli abbonati

Se sei un appassionato di calcio, non perdere questa occasione unica! Alle ore 16.00 di venerdì 11 luglio, parte la vendita dei biglietti per l’atteso incontro tra Palermo e Manchester City, un evento che promette emozioni indimenticabili allo stadio Renzo Barbera sabato 9 agosto. La prelazione è riservata agli abbonati, ma non temere: sarà un match imperdibile per tutti i tifosi. Preparati a vivere una serata di grande calcio e passione!

Alle ore 16.00 di venerdì 11 luglio inizierà la vendita dei biglietti per assistere all’Anglo-Palermitan Trophy, la storica amichevole tra Palermo e Manchester City in programma allo stadio Renzo Barbera, sabato 9 agosto alle ore 21.00: lo comunica il club di viale del Fante con una nota sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

