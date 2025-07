UFFICIALE – The Hernandez lascia il Milan il terzino si trasferisce all’ Al-Hilal

In un colpo di scena che scuote il mondo del calcio, il Milan annuncia ufficialmente la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal. Il talentuoso terzino francese, protagonista indiscusso nelle ultime stagioni, intraprende una nuova avventura in Arabia, lasciando un vuoto importante in rossonero. La decisione segna un nuovo capitolo per il club e i tifosi, pronti a scoprire quali saranno le prossime mosse per rinforzare la squadra.

Ufficiale, il Milan annuncia la cessione di Theo Hernandez Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato la cessione del ternizo francese Theo Hernandez .

Il trasferimento di Theo Hernandez all'Al-Hilal segna una nuova sfida per il talentuoso terzino francese e rappresenta un capitolo importante nella storia del Milan.

Theo Hernandez ha accettato di firmare un contratto della durata di 3 anni da 20 milioni di euro a stagione.