Lutto a Nocera Inferiore addio all' ex sindaco socialista Franco Caso

Il mondo politico di Nocera Inferiore piange la perdita di Franco Caso, ex sindaco socialista e figura stimata della comunità locale. La sua dedizione e il coraggio con cui si è battuto per il bene della città rimarranno un esempio indelebile. Ricordato per il suo impegno, la sua passione e le sue battaglie civili, il suo ricordo continuerà a ispirare le future generazioni. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche un’eredità di valori e dedizione che resterà viva nel cuore di tutti.

Lutto nella politica a Nocera Inferiore per la scomparsa di Franco Caso, ex sindaco socialista dal 4 maggio 1992 all’11 febbraio 1993. Nel corso della sua sindacatura riuscì a battersi per la Catello Ferreri a Piedimonte, un progetto portato avanti fin da quando era assessore alla Pubblica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: lutto - nocera - inferiore - sindaco

Lutto a Olevano sul Tusciano Non ce l’ha fatta l’assessore Armando Poppiti, investito la scorsa settimana a Battipaglia. Ricoverato in gravi... Vai su Facebook

Lutto a Nocera Inferiore, addio all'ex sindaco socialista Franco Caso; Nocera Inferiore piange il professor Franco Caso; Auto contro un muro: un morto e tre feriti, il sindaco annulla la sfilata di Carnevale.

Lutto Molosso a Nocera Inferiore, scompare l’ultrà Silvio Adinolfi - Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha proclamato il lutto cittadino per domenica 6 ottobre 2024, in seguito alla tragica scomparsa di Silvio Adinolfi. Segnala agro24.it

Elia Caroccia morta a 32 anni in un incidente in gita, lutto a Nocera ... - Lutto cittadino a Nocera Inferiore per la scomparsa di Elia Caroccia, la ragazza di 32 anni, morta in un tragico incidente in Molise ieri, domenica 20 agosto 2023, attorno alle 13,30. Da fanpage.it