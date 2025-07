Maxi sequestro di otto quintali e mezzo di vongole a Silvi Marina

Un'operazione di grande impatto quella avvenuta nelle acque di Silvi Marina, dove la Guardia Costiera ha sequestrato otto quintali e mezzo di vongole illegalmente raccolte. Nei primi raggi del sole, i militari hanno intercettato un’unità da diporto sospetta, dando il via a un controllo meticoloso che ha portato alla scoperta di un vasto traffico di prodotti ittici non autorizzati. Questo intervento conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del pescato e della nostra biodiversità , dimostrando che la legalità viene sempre prima.

Maxi sequestro di otto quintali e mezzo di vongole eseguito dal personale dell'ufficio locale marittimo di Silvi Marina. Nei giorni scorsi i militari della guardia costiera, sin dalle prime luci dell'alba, hanno controllato da terra i movimenti sospetti di un'unità da diporto che si affiancava.

