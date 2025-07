Dall’Etna al Gran Sasso 2025 | a Città Sant’Angelo la 19esima edizione

Dall’Etna al Gran Sasso, un viaggio tra tradizioni, cultura e sapori autentici che unisce l’Italia in una celebrazione unica. Torna nel cuore di Città Sant’Angelo la 19ª edizione di questa manifestazione, un’occasione per scoprire le ricchezze delle nostre radici attraverso eventi, degustazioni e spettacoli coinvolgenti. Immergiti nell’atmosfera vibrante del Mediterraneo e lasciati conquistare da un’esperienza che valorizza l’identità regionale in ogni suo aspetto. Un evento da non perdere per appassionati e curiosi!

Cultura e gastronomia popolare. Torna nel centro storico di Città Sant’Angelo la 19esima edizione dell’evento Dall’Etna al Gran Sasso 2025, la rassegna che celebra la bellezza delle identità regionali, tra colori, suoni, profumi e sapori del Mediterraneo. Passeggiando tra i vicoli in pietra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dal 19 al 27 luglio, nel cuore di Città Sant'angelo, troverete Angulum nell'evento 'Dall'Etna al Gran Sasso'.

