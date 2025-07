Agente Lautaro Martinez | Lite con Calhanoglu? Quando non vanno bene alcune cose… | VIDEO CMIT

L'incontro tra l'agente di Lautaro Martínez, Alejandro Camano, e la dirigenza dell’Inter ha sollevato molte curiosità, soprattutto riguardo a eventuali tensioni nel team. Dopo le discussioni sulla prossima stagione, emergono dettagli interessanti sulle dinamiche interne, inclusa una lite con Calhanoglu, che testimoniano quanto siano complesse e appassionate le vicende di questa stagione nerazzurra. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste parole?

Le parole di Alejandro Camano, rappresentante anche di Gila della Lazio, dopo l’incontro con l’Inter in sede Il procuratore di Lautaro Martínez Alejandro Camano ha lasciato la sede dell’Inter dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra. Agente Lautaro Martinez: “Lite con Calhanoglu? Quando non vanno bene alcune cose.” – Calciomercato.it: “L’incontro è andato bene e abbiamo parlato solo della situazione dell’Inter e della prossima stagione. Avete parlato anche di Gila? No è della Lazio con due anni di contratto e non è in uscita”. #Inter – Alejandro #Camaño dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra: “Scontro #Lautato – #Calhanoglu? Sono cose di campo, l’Inter è una grande squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Agente Lautaro Martinez: “Lite con Calhanoglu? Quando non vanno bene alcune cose…” | VIDEO CM.IT

