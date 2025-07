Acerra 29enne infastidisce operai e lancia sassi contro la polizia | arrestato dopo colluttazione

Una mattina di tensione ad Acerra, dove un 29enne della Nuova Guinea ha scatenato il caos, disturbando operai e lanciando sassi contro le forze dell'ordine. La sua escalation di comportamenti sconsiderati ha portato all’arresto dopo una colluttazione con la polizia. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza pubblica e del rispetto delle regole. Ma cosa si nasconde dietro questi gesti impulsivi?

