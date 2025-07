Beppe Frattaroli in concerto a Manoppello

viaggio emozionante attraverso storie di speranza e introspezione, accompagnato dalle sue musiche coinvolgenti. Non perdete l’occasione di vivere questa serata unica sotto il cielo stellato di Manoppello, un evento che promette di toccare il cuore di ogni spettatore. Preparati a lasciarti trasportare dall’arte e dalla musica, perché questa sera, Beppe Frattaroli vi guiderà verso nuove emozioni e riflessioni profonde, aprendo le porte a un mondo di libertà e speranza.

Un viaggio narrativo e musicale nei sentimenti in un nuovo ed originale appuntamento di Manoppello sotto le stelle. Si chiama “Liberi nella trappola – aperti alla speranza” lo spettacolo dell’artista Beppe Frattaroli in programma domenica 13 luglio alle 21 in piazza San Francesco che proporrĂ un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

