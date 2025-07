Vitulano Consiglio nel ricordo di Paolo De Filippo | Rivellini neo presidente

Oggi a Vitulano si è riunito il Consiglio Comunale per ricordare con affetto e riconoscenza Paolo De Filippo, figura stimata e amata. In questa occasione, il Vice Presidente Pietro Rivellini ha annunciato la nomina di Emanuele Calabrese come nuovo consigliere, nel segno della continuità e del rispetto per l’eredità lasciata da Paolo. Un momento di riflessione che sottolinea l’importanza di valori condivisi e del senso di comunità, perché il suo esempio possa guidarci sempre più avanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi il consiglio comunale di Vitulano ha deliberato la surroga di Emanuele Calabrese nel seggio di consigliere lasciato vuoto dal compianto Paolo De Filippo. La seduta è stata presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Pietro Rivellini che ha ricordato la figura di Paolo evidenziandone le elevate qualità umane, professionali e politiche. Il Sindaco si è associato al ricordo rimarcando la perdita enorme subita dall’intera comunità e invitando a non disperdere il messaggio di moderazione e pacificazione che lo scomparso presidente del consiglio stava portando avanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vitulano, Consiglio nel ricordo di Paolo De Filippo: Rivellini neo presidente

In questa notizia si parla di: consiglio - paolo - vitulano - filippo

Consiglio direttivo cruciale per il futuro dell'Ancona: possibile ingresso di Di Paolo - Oggi si tiene un consiglio direttivo decisivo per il futuro dell'Ancona, con possibile ingresso di Di Paolo.

https://www.tvsette.net/cordoglio-del-senatore-matera-per-la-scomparsa-del-presidente-del-consiglio-comunale-di-vitulano-paolo-de-filippo/ Vai su Facebook

Vitulano, il Consiglio comunale ricorda Paolo De Filippo ed elegge Rivellini nuovo presidente; Vitulano, il presidente del Consiglio comunale Paolo De Filippo stroncato da un malore: i funerali; Vitulano, il presidente del Consiglio comunale Paolo De Filippo stroncato da un malore: i funerali.

Vitulano, il presidente del Consiglio comunale Paolo De Filippo stroncato da un malore: i funerali - Ieri pomeriggio, durante i funerali, il dolore della comunità non solo di Vitulano ma dell'intero comprensorio era pari solo ... Scrive ilmattino.it

Vitulano, il Consiglio comunale ricorda Paolo De Filippo ed elegge Rivellini nuovo presidente - Oggi il consiglio comunale di Vitulano ha deliberato la surroga di Emanuele Calabrese nel seggio di consigliere lasciato vuoto dal compianto Paolo De Filippo. Come scrive ntr24.tv