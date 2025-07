Can Yaman fuori da Viola come il mare 3 | la lite con Francesca Chillemi la polemica contro Mediaset e i nuovi impegni

Can Yaman, protagonista di "Viola come il mare 3", sembra aver lasciato il set a favore di Rodrigo Guirao Díaz. Tra polemiche con Francesca Chillemi e Mediaset, l’attore turco si concentra ora su nuovi progetti, come la serie "Sandokan" già in piena fase di scrittura per la seconda stagione. Un percorso ricco di sfide e rinascite che cattura l’attenzione dei fan. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro di Yaman e le sue prossime mosse nel mondo dello spettacolo.

Can Yaman è stato sostituito da Rodrigo Guirao Díaz. Negli ultimi mesi, la polemica con Francesca Chillemi e poi con Mediaset. Intanto, l'attore è impegnato in importanti progetti come la serie TV Sandokan, di cui si sta scrivendo già la seconda stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

