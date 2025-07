Energia Testa Agsm Aim | 1 mld di investimenti per la transizione

Il futuro dell’energia in Italia si apre a una svolta epocale: Agsm Aim annuncia un investimento di un miliardo di euro nei prossimi cinque anni, puntando su reti e energie rinnovabili. Un progetto che promette non solo innovazione, ma anche nuovi posti di lavoro e crescita economica per il territorio. Con questa mossa, il Gruppo si impegna a guidare la transizione energetica, creando un vero e proprio motore di sviluppo sostenibile.

(Adnkronos) – “Nei prossimi cinque anni è previsto un investimento di circa 1 miliardo di euro sulle reti e sulle energie rinnovabili, che si traduce in lavoro per le imprese del territorio e ricchezza per le persone”. Così, il presidente di Agsm Aim, Federico Testa, alla presentazione del nuovo Piano Industriale 2025-30 del Gruppo, organizzata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Energia, Testa (Agsm Aim): “1 mld di investimenti per la transizione”

In questa notizia si parla di: energia - testa - agsm - investimenti

Festival dell’Energia a Lecce: confronto su decarbonizzazione con Poli Bortone e Testa - Lecce si prepara ad ospitare la XIII edizione del Festival dell’Energia, un evento dedicato a promuovere un dialogo aperto e approfondito sulla decarbonizzazione.

Energia, Testa (Agsm Aim): 1 mld di investimenti per la transizione; Agsm Aim, 1 miliardo di investimenti; Agsm Aim presenta il piano industriale 2025-2030: previsti investimenti per oltre un miliardo di euro.

Energia, Russo (Agsm Aim): "Avremo impianti di produzione 100% da rinnovabili" - “Vogliamo potenziare la nostra capacità di generare energia, investendo e realizzando impianti di produzione totalmente da fonti rinnovabili. Lo riporta adnkronos.com

Agsm Aim, oltre 1 mld di investimenti per la transizione - Previsto oltre 1 miliardo di euro di investimenti con focus su sostenibilità, crescita nelle rinnovabili e mitigazione del rischio. Riporta msn.com