Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 85,5 punti

Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi si amplia, chiudendo a 855 punti base, un segnale che riflette le tensioni sul debito sovrano. Con il rendimento italiano al 3,56%, oltrepassando di nuovo i livelli di luglio, gli investitori sono chiamati a valutare attentamente le prossime mosse del mercato. In un contesto così complesso, capire cosa aspettarsi può fare la differenza per la strategia degli investimenti.

Ha chiuso in rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 85,5 punti, contro gli 84 punti segnati in apertura e gli 85,1 punti della chiusura precedente. In aumento di 3,5 punti al 3,56% il rendimento annuo italiano, contro i 3,2 punti in più di quello tedesco al 2,7%.

