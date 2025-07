Francesca Albanese | Sanzioni Usa? Fatte per indebolire il mio lavoro ma vado avanti

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, non si lascia intimidire dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che reputa mirate a indebolire il suo operato. Con coraggio e determinazione, annuncia di proseguire nella sua missione, nonostante le difficoltà . La sua voce forte e chiara si leva come un inno alla resistenza e alla giustizia, dimostrando che la forza di volontà può superare ogni ostacolo.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Francesca Albanese contrattacca dopo le sanzioni Usa nei suoi confronti. Sono misure “calcolate per indebolire la mia missione. Continuerò a fare quello che devo fare. Sì, certo, sarĂ impegnativo. Ci sto mettendo tutto ciò che ho “, ha dichiarato Albanese ai giornalisti durante una visita a Lubiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese: “Sanzioni Usa? Fatte per indebolire il mio lavoro, ma vado avanti”

