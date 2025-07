incendio in un camping di castiglione della pescaia tra gli evacuati anche rosy bindi

Un drammatico incendio ha devastato il campeggio Santapomata a Castiglione della Pescaia, coinvolgendo roulotte e parte della pineta di Roccamare. La vasta propagazione del fuoco, alimentata dal vento, ha richiesto un imponente intervento di soccorso con vigili del fuoco, specialisti nautici e elicotteri della Regione Toscana. Circa 600 persone sono state evacuate, tra cui anche Rosy Bindi, testimonianza della gravità della situazione. La tranquilla vacanza si è trasformata in emergenza, lasciando tutti in sospeso.

Un grosso incendio si è sviluppato nel campeggio Santapomata a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il rogo è partito da una roulotte, allargandosi e interessando anche parte della pineta di Roccamare. L’incendio, alimentato dal vento, ha richiesto un’imponente mobilitazione dei soccorsi. In azione quattro squadre di vigili del fuoco, specialisti nautici e il Drago 124. Al lavoro anche quattro elicotteri della Regione Toscana. Circa 600 le persone evacuate dal campeggio: tra esse, riporta il Corriere Fiorentino, anche l’ex deputata e ministra Rosy Bindi. Non ci sarebbero feriti. #Grosseto, incendio vegetazione Castiglione della Pescaia: proseguono le operazioni di spegnimento dei #vigilidelfuoco, in azione con 4 squadre, specialisti nautici e il Drago 124. 🔗 Leggi su Lettera43.it