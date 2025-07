La battaglia del Rubicone e i cimeli conservati dalla Seconda guerra mondiale apertura straordinaria del Museo del Fronte

Vivi un viaggio nel passato e immergiti nella storia della battaglia del Rubicone grazie all’apertura straordinaria del Museo del Fronte a Roncofreddo. Domenica 13 luglio, dalle 15 alle 18, esplora la straordinaria raccolta Savini, un tesoro di uniformi, foto e cimeli che rivivono i momenti cruciali della Seconda Guerra Mondiale. Un’occasione unica per conoscere e riflettere su un capitolo fondamentale del nostro passato. Non mancare!

Domenica 13 luglio dalle 15 alle 18 il Museo del Fronte a Roncofreddo apre straordinariamente al pubblico. La raccolta Savini, presente nel museo, è una ricca collezione di uniformi, foto, cimeli e oggetti di uso quotidiano che racconta la battaglia del Rubicone avvenuta durante la seconda guerra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

