Campania e Avellino sotto assedio | l’ecomafia che avvelena terra e futuro

Campania e Avellino sono sotto assedio: l’ecomafia, che avvelena terra e futuro, non conosce tregua. Le organizzazioni criminali accelerano, sfidando leggi e cittadini, arricchendosi a discapito dell’ambiente. I numeri del 2024 sono allarmanti: 6.104 reati ambientali, con un incremento del 23% rispetto all’anno precedente. È tempo di reagire: solo attraverso consapevolezza e azioni concrete possiamo voltare pagina e proteggere il nostro territorio.

In Campania le ecomafie non rallentano. Spingono sull’acceleratore, sfidano leggi, controlli, cittadini. Fanno affari d’oro mentre la terra si sgretola sotto il peso dell’illegalità. I numeri sono impietosi: nel 2024 i reati ambientali schizzano a 6.104, con un aumento del 23% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: campania - sotto - terra - avellino

Campania sotto forti piogge nel pomeriggio: allerta gialla in tutta la regione - Campania in allerta gialla: forti piogge attese nel pomeriggio. La Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso per temporali e criticità idrogeologica.

Campania eventi e cultura Vai su Facebook

Campania e Avellino sotto assedio: l’ecomafia che avvelena terra e futuro; Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 29 maggio al 2 giugno 2025; Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 3 al 6 aprile 2025.

Carceri: Avellino, in cella col telefono sotto carica - Si addormenta lasciando in bella vista lo smartphone sotto carica. Si legge su ansa.it

Terra dei Fuochi Avellino, roghi di veleni nel verde: truffe e soldi ... - La Campania non è più la destinazione ultima del traffico di rifiuti, ma un'area di transito verso Puglia, Basilicata e Calabria, le nuove «terre dei fuochi» e delle ... Secondo ilmattino.it