Serie A in Australia | via libera della FIGC per Milan-Como a Perth

Immaginate un calcio senza confini, dove la passione italiana si espande fino all’altro capo del mondo. La Serie A approda ufficialmente in Australia: il via libera della FIGC per la partita tra Milan e Como a Perth segna un traguardo storico. Una sfida che unisce culture e appassionati, portando il cuore del calcio italiano nel continente australiano. È l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo internazionale.

Il Consiglio Federale ha dato parere positivo alla Lega Una partita di Serie A giocata ufficialmente in Australia. Quella che fino a poco tempo fa sembrava un'utopia, si avvicina a diventare una storica realtà. Il Consiglio Federale della FIGC ha dato il suo parere positivo alla richiesta.

The Athletic - Milan-Como si può giocare in Australia: la Serie A tratta - Immaginate un’Italia che supera i confini tradizionali del calcio per portare la sua passione anche dall’altra parte del mondo.

