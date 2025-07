Mattel lancia la prima Barbie diabete t1 ispirata alla figlia di Kate Moss

Mattel annuncia con orgoglio il lancio della prima Barbie dedicata al diabete di tipo 1, ispirata alla figlia di Kate Moss, Lila Moss. Questa bambola rappresenta un gesto di inclusione e sensibilizzazione, offrendo a bambini e bambine un modello positivo e realistico di forza. Un’icona che incoraggia l’accettazione e la consapevolezza, perché ogni storia conta e può fare la differenza. È un passo importante verso una maggiore comprensione della malattia, promuovendo empatia e informazione tra le nuove generazioni.

Una conquista per tutte quelle bambine e bambini che cercano, nella bambola più famosa al mondo, un’ispirazione. Mattel ha lanciato la Barbie diabete t1, e non lo ha fatto a caso. A dare l’ispirazione è stata, infatti, la figlia di Kate Moss. Lila Moss, modella come la mamm a e diabetica, ha sempre sensibilizzato sulla malattia sfoggiando il CGM (il cerotto con sensore per il monitoraggio continuo della glicemia ). Ne è sempre andata fiera, tanto da indossarlo perfino su red carpet e passerelle. Mattel lancia Barbie diabete, ispirata a Lila Moss. L’idea nasce dalla collaborazione tra Mattel e Breakthrough T1D. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mattel lancia la prima Barbie diabete t1, ispirata alla figlia di Kate Moss

