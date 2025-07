Ps plus offre un gioco gratuito coinvolgente dal 15 luglio

Dal 15 luglio, PlayStation Plus offre un gioco gratuito coinvolgente per gli abbonati di tutto il mondo. La selezione di luglio 2025 promette titoli imperdibili, tra cui spicca Jusant, un’avventura puzzle che cattura l’immaginazione con la sua atmosfera unica e il suo gameplay innovativo. Non perdere questa occasione di arricchire la tua libreria videoludica: preparati a vivere esperienze indimenticabili e a scoprire nuovi mondi da esplorare.

La proposta di giochi gratuiti offerti da PlayStation Plus per il mese di luglio 2025 rappresenta un'occasione imperdibile per gli abbonati che desiderano ampliare la propria libreria videoludica. Tra le numerose opzioni disponibili, spiccano titoli di grande richiamo e produzioni indie di elevata qualitĂ . In particolare, l'attenzione si concentra su Jusant, un'avventura puzzle incentrata sull'arrampicata, che si distingue per atmosfera coinvolgente e uno stile artistico raffinato. jusant gratuito per gli abbonati a playstation plus nel luglio 2025. una delle tre offerte mensili. Da quando è stato reso disponibile dal primo luglio, Jusant entra a far parte della selezione dei tre giochi mensili accessibili a tutti i livelli di abbonamento PlayStation Plus, insieme a Diablo 4 e The King of Fighters 15.

