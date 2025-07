Baby calciatori nigeriani a La Spezia | assolti gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Una svolta inattesa nel mondo dello sport e dell’immigrazione: il Tribunale della Spezia ha assolto tutti gli imputati nel caso dei baby calciatori nigeriani, chiudendo un capitolo controverso che aveva suscitato dibattiti e polemiche. La sentenza, pronunciata questa mattina, mette fine a un procedimento complesso e riaccende il focus sulla gestione delle giovani promesse e sulle dinamiche migratorie nel calcio italiano. La vicenda si conclude, ma le implicazioni restano ancora da esplorare.

La Spezia, 10 luglio 2025 – Il Tribunale della Spezia ha assolto «perché il fatto non sussiste» tutti gli imputati nel processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina legato all'arrivo in Italia di giovani calciatori nigeriani tra il 2013 e il 2017, alcuni dei quali poi tesserati dallo Spezia Calcio. Questa mattina la pronuncia della sentenza che riguarda tra gli altri Luigi Micheli, ex amministratore delegato del club. La Procura aveva ipotizzato un sistema che, dopo l'ingresso in Italia di atleti minorenni per partecipare ad alcune competizioni calcistiche, permettesse loro di rimanere illegalmente sul territorio italiano allo scopo di essere tesserati una volta maggiorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baby calciatori nigeriani a La Spezia: assolti gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

