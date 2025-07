Ricostruiamo il cuore culturale dell' Ucraina Il piano dell' Italia per Odessa

ricostruiamo il cuore culturale dell'Ucraina, ma anche un ponte di speranza e rinascita. L’Italia ha scelto di investire simboli e luoghi che rappresentano l’identità di Odessa, un vero e proprio mosaico di storia e tradizione. Come affermato da Giorgia Meloni durante la conferenza a Roma, per aiutare l’Ucraina a rialzarsi dopo le devastazioni della guerra, non basta solo ricostruire, bisogna riscoprire e preservare la sua anima.

" L'Italia ha scelto di occuparsi di alcuni dei simboli e luoghi che compongono il mosaico identitario della nazione ucraina: il luogo è Odessa ". Così ha dichiarato Giorgia Meloni nel proprio intervento alla sessione plenaria della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si sta tenendo a Roma. Secondo la presidente del Consiglio, infatti, per rimettere in piedi una nazione martoriata dalla guerra, come lo è il Paese guidato da Zelensky, " non bastano soldi, ingegneri, architetti, operai. Serve qualcosa di più, il sentimento che il popolo ucraino più di tutti ha dimostrato di conoscere: l'amore di patria, l'amore per la libertà, la volontà di garantire per i propri figli un futuro di prosperità e benessere ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ricostruiamo il cuore culturale dell'Ucraina". Il piano dell'Italia per Odessa

