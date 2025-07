Ugl in audizione alla I Commissione Ars | al centro Seus 118 e Corpo forestale

Mercoledì 9 luglio, l'UGL ha preso parola alla I Commissione “Affari Istituzionali” dell’Assemblea Regionale Siciliana, guidata dall’on. Ignazio Abbate e on. Marco Intravaia. Un momento cruciale per discutere le sfide che affrontano i lavoratori del centro Seus 118 e del Corpo Forestale, al centro di una giornata dedicata alla tutela dei diritti e al miglioramento delle condizioni di chi opera in prima linea. Un passo importante verso un futuro più giusto e sicuro.

