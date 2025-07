Osimhen Galatasaray | trattativa bloccata cosa sta succedendo e i motivi dietro allo stop! E la Juventus… Ultimissime novità

La trattativa tra Osimhen e il Galatasaray si è improvvisamente arenata, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza certezze sul futuro dell’attaccante. Quali sono i motivi dietro questo stop improvviso? E in tutto ciò, quale ruolo gioca la Juventus? La posizione dei bianconeri si fa più incerta che mai in questa intricata vicenda di mercato. Scopriamolo insieme, perché il futuro di Victor Osimhen potrebbe riservare ancora sorprese sorprendenti.

Osimhen Galatasaray: trattativa al momento bloccata, cosa accade e i motivi dietro allo stop! Qual è ora la posizione della Juventus per l'attaccante. Colpo di scena nel futuro di Victor Osimhen. Proprio quando il suo ritorno al Galatasaray sembrava ormai definito, la trattativa tra il Napoli e il club turco si è bruscamente bloccata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'operazione che avrebbe dovuto portare il centravanti nigeriano a Istanbul è al momento congelata, a causa di problemi legati alle garanzie di pagamento richieste dalla società partenopea. Il nodo delle garanzie bancarie: il "no" di De Laurentiis.

