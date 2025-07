Riqualificazione Stella Maris a Montesilvano abbattuto lo scheletro in cemento davanti alla struttura

una complicazione visiva e un ostacolo per il miglioramento dell’area, ma ora, grazie alla demolizione, si apre una nuova fase di valorizzazione e rinascita per Stella Maris. Con questo intervento, Montesilvano dimostra ancora una volta il suo impegno per il decoro urbano e il benessere dei cittadini, pronti a vivere uno spazio più accogliente e armonioso.

L’amministrazione provinciale ha provveduto, nella giornata di giovedì 10 luglio, alla demolizione dello scheletro in cemento di un manufatto, situato nell’area antistante Stella Maris di Montesilvano, che inizialmente doveva avere la funzione di una edicola. La struttura ha rappresentato per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

