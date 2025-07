Calciomercato Juventus corsa per Sancho | in arrivo l’offerta al Manchester United

La Juventus accelera sul fronte calciomercato, pronta a regalare ai propri tifosi una sessione estiva di grande intensità. Con un’offerta già in cantiere per Jadon Sancho al Manchester United, i bianconeri vogliono imprimere un’accelerata decisiva e gettare le basi per una stagione ambiziosa. La domanda ora è: che l’esterno inglese desideri sbarcare a Torino, oppure ci saranno altri colpi a sorprendere tutti? La risposta si avrà solo al termine del mercato, ma le premesse sono eccitanti.

Le conclusioni si trarranno solamente a calciomercato concluso, ma la sensazione è che la Juventus voglia imprimere una bella accelerazione fin da subito e vivere un'estate da protagonista per creare i presupposti per una stagione importante. Uno dei colpi che farebbero crescere l'entusiasmo è sicuramente Jadon Sancho, per il quale la Vecchia Signora continua ad avere contatti con il Manchester United. Che l'esterno offensivo inglese voglia lasciare i Red Devils è cosa nota, ma per farlo servirà accontentarli a livello economico. Per questo motivo, in casa Juventus si starebbe ragionando sul da farsi e su come provare a piazzare l'affondo decisivo.

