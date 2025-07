Pagani Huayra Codalunga Speedster | 10 esemplari di pura arte automobilistica anni ’60

Pagani Huayra Codalunga Speedster, un capolavoro di esclusività e design, incarna il perfetto connubio tra passato e futuro. Con soli 10 esemplari al mondo, questa hypercar presenta un’estetica ispirata alle auto da corsa anni ’60, unita a tecnologie all’avanguardia. Horacio Pagani la definisce “un omaggio a chi immagina la...”, invitandoci a sognare senza limiti e a spingerci oltre i confini dell’innovazione automobilistica.

Pagani Automobili ha svelato la Huayra Codalunga Speedster, una hypercar super limitata che fonde l’estetica senza tempo delle auto da corsa anni ’60 con l’ingegneria contemporanea. Prodotta in soli 10 esemplari, questa versione non è una semplice decappottabile hardtop, ma una reinterpretazione audace della Huayra Codalunga, a sua volta evoluzione “a coda lunga” della Huayra. Horacio Pagani definisce l’auto “un omaggio a chi immagina la sportiva come un’icona di leggerezza e slancio”, ispirata alle competizioni degli anni ’50 e ’60, dove velocità e bellezza viaggiavano di pari passo. Vision One-Eleven: il futuro Mercedes che non dimentica il passato. 🔗 Leggi su Pantareinews.com