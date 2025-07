Juventus il Manchester United vuole Vlahovic

Il calciomercato estivo si infiamma con il duello tra giganti europei per Dusan Vlahovic, il centravanti serbo della Juventus. Manchester United e Arsenal sono pronti a sfidarsi per assicurarsi il talentuoso attaccante, che potrebbe rivoluzionare le rispettive linee offensive. Con il Manchester United in pole position secondo The Sun, le trattative si fanno sempre più intense: una svolta all'orizzonte potrebbe cambiare il volto del calcio internazionale.

Vlahovic al centro del mercato: Manchester United e Arsenal in pressing Dusan Vlahovic infiamma il calciomercato estivo, con il Manchester United in pole position per assicurarsi il centravanti serbo della Juventus. Secondo il tabloid inglese The Sun, i Red Devils vedono in Vlahovic la soluzione ai loro problemi in attacco,

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra.

