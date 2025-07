Nordio dice di non aver mai mentito sul caso Almasri ma tante cose non tornano | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel cuore della giornata, il Podcast di Fanpage.it “Nel caso te lo fossi perso” torna con un episodio imperdibile sulle ultime novità del Caso Almasri. Mentre Nordio nega ogni menzogna, emergono nuovi dettagli che alimentano dubbi e tensioni politiche. Con le opposizioni che chiedono a gran voce le dimissioni del ministro, la situazione si fa calda e intricata. Scopriamo insieme cosa sta succedendo davvero.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle ultime novità che infiammano di nuovo il caso Almasri e mettono nei guai il ministro Nordio, con le opposizioni che chiedono a gran voce le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

