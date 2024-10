F1 FIA respinge appello Norris dopo Austin | confermato quarto dietro a Verstappen

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiudeuna settimana dal termine dell’azione in pista il GP didi F1,l’presentato dalla McLaren per la penalità di cinque secondi inflitta a Landoper una manovra scorretta ai danni di Max, che ha fatto sì che il britannico chiudesse la garaall’olandese. Il team ha presentato il reclamo nel weekend del Messico, sostenendo di avere un “nuovo elemento” che potesse permettere il cambio di idea da parte della FIA. FIA che, però, ha respinto il ricorso spiegando che nessun nuovo elemento rilevante è emerso, confermando l’esito della gara texana, conche quindi si è visto confermare i 57 punti di vantaggio sul rivale in classifica. F1, FIASportFace.