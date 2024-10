Ex Milan, Mario Balotelli firma per il Genoa. Cifre e dettagli (Di sabato 26 ottobre 2024) L’ex attaccante dell’Inter e del Milan, Mario Balotelli è pronto per tornare a giocare in Serie A: lo farà con la maglia del Genoa Mario Balotelli torna a giocare in Serie A. Lo fa con la maglia del Genoa dopo aver indossato quella di Inter e Milan. Ci torna per aiutare Alberto Gilardino e perché no, magari per dimostrare anche a Luciano Spalletti che può essere ancora utile per l’Italia. L’ex attaccante di Inter e Milan effettuerà le visite nella giornata di lunedì mattina. Poi se otterrà l’idoneità sportiva firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze. Dailymilan.it - Ex Milan, Mario Balotelli firma per il Genoa. Cifre e dettagli Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’ex attaccante dell’Inter e delè pronto per tornare a giocare in Serie A: lo farà con la maglia deltorna a giocare in Serie A. Lo fa con la maglia deldopo aver indossato quella di Inter e. Ci torna per aiutare Alberto Gilardino e perché no, magari per dimostrare anche a Luciano Spalletti che può essere ancora utile per l’Italia. L’ex attaccante di Inter eeffettuerà le visite nella giornata di lunedì mattina. Poi se otterrà l’idoneità sportiva firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze.

