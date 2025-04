Studenti strani e felici senza smartphone

strani”, dove alcuni Studenti hanno scelto di vivere disconnessi. “Uno non ha mai avuto un cellulare, tre non lo usano più“, ha scritto un insegnante, tratteggiando un quadro inedito nell’era dominata dagli schermi. Un gesto che sfida l’omologazione digitale e . Studenti “strani” e felici senza smartphone Scuolalink. Scuolalink.it - Studenti “strani” e felici senza smartphone Leggi su Scuolalink.it Un post diventato virale su X ha raccontato la storia di una classe soprannominata “degli”, dove alcunihanno scelto di vivere disconnessi. “Uno non ha mai avuto un cellulare, tre non lo usano più“, ha scritto un insegnante, tratteggiando un quadro inedito nell’era dominata dagli schermi. Un gesto che sfida l’omologazione digitale e .” eScuolalink.

Dal Floriani ai tirocini in azienda. Cipierre “recluta” gli studenti - Tirocini alla Cipierre, gli studenti del Floriani di Vimercate entrano in azienda: debutto assoluto per l’importante realtà dell’elettronica di Bernareggio che per la prima volta nella propria storia apre i reparti alla scuola. "Un’occasione per i giovani di avvicinarsi e prendere confidenza con una realtà dell’hi-tech", spiega la ceo Maddalena Bellante. L’esperienza formativa unisce teoria e pratica per gli studenti delle superiori interessati a percorsi di apprendistato, che porteranno alla qualifica o al diploma professionale. 🔗ilgiorno.it

