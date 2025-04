Kelly ancora titolare in Juve Monza Deciso il trittico difensivo davanti a Di Gregorio Ecco chi verrà schierato da Tudor

Kelly verrà schierato nuovamente titolare in Juve Monza? Deciso il trio difensivo davanti a Di Gregorio. Ecco chi farà giocare Igor Tudor

Nessun dubbio sulle scelte in difesa da parte di Igor Tudor. Con Bremer, Cabal e Gatti ai box, non c'è possibilità di rotazione per gli uomini nella difesa a tre della Juve in vista della partita di domani contro il Monza, in programma alle 18.00 all'Allianz Stadium.

Saranno nuovamente Kelly, Kalulu e Renato Veiga a comporre il trittico difensivo per il match di campionato, davanti a Di Gregorio – che difenderà i pali bianconeri.

PROBABILI FORMAZIONI Juve Monza: LE ULTIME SULLE SCELTE DI Tudor

Kelly confermato titolare? L’idea di Thiago Motta per Juve Atalanta: cosa filtra sull’impiego del difensore - di Redazione JuventusNews24Kelly titolare anche con l’Atalanta? L’idea di Thiago Motta per il big match di questa sera: cosa filtra sull’inglese È il giorno di Juve Atalanta, il big match di Serie A in programma all’Allianz Stadium. I bianconeri ospitano la squadra di Gasperini, momentaneamente terza in classifica con un vantaggio di 3 punti sulla Juventus. Ancora diversi dubbi di formazione per Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Kelly o Savona per PSV Juve? La decisione di Thiago Motta: ecco chi sarà il terzino sinistro titolare in Champions League - di Redazione JuventusNews24Kelly o Savona per PSV Juve? La scelta di Thiago Motta per il match valido per il ritorno dei playoff di Champions League La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Psv nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale. Ballottaggio sulla sinistra vinto da Kelly: il difensore inglese tornerà titolare nel ruolo di terzino sinistro al posto di Savona. 🔗juventusnews24.com

Kelly subito titolare in Como Juve? L’idea di Thiago Motta è chiara: cosa filtra sul nuovo difensore - di Redazione JuventusNews24Kelly subito titolare in Como Juve? Le possibili formazioni dei bianconeri e le scelte di Thiago Motta: tutti i dettagli Thiago Motta pensa a quella che potrebbe essere la formazione della Juve nella sfida contro il Como che si giocherà venerdì 7 febbraio alle 20:45. Il mister bianconero dovrebbe puntare su Gatti e Renato Veiga in difesa mentre sulle fasce dovrebbero agire Weah e Savona. 🔗juventusnews24.com

McKennie titolare in Juve Monza: sì, ma in quale ruolo? Qual è l’idea di Tudor sull’americano per la gara dello Stadium - McKennie confermato titolare in Juve Monza: ma in quale ruolo? Ecco l’idea di Tudor sull’americano per la partita dell’Allianz Stadium La Juve affronterà il Monza domani alle 18 all’Allianz Stadium, c ... 🔗juventusnews24.com

Juve Monza: c’è un ritorno importante tra i titolari! Tudor lo schiera di nuovo dal primo minuto, ecco il cambio di formazione - Juve Monza: rientro importante tra i titolari! Tudor lo ripropone nuovamente dal primo minuto, ecco il cambio di formazione Focus sulle probabili formazioni di Juve Monza, sfida in programma domani al ... 🔗juventusnews24.com

Sportmediaset - Contro il Monza torna Yildiz dal primo minuto, Cambiaso confermato a sinistra - Domani alle 18 la Juventus sfiderà il Monza e Igor Tudor dovrà tenere conto delle assenze di Vlahovic e Koopmeiners infortunati. Stando alle indiscrezioni di Sportmediaset Yildiz tornerà titolare al f ... 🔗informazione.it