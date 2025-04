Continassa Juve Tudor recupera Mbangula out Koopmeiners e Vlahovic Le scelte di formazione per la partita contro il Monza

formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaLa Juve si allena questo pomeriggio, alla vigilia del match contro il Monza. Igor Tudor recupera Mbangula, ma deve rinunciare a Vlahovic e Koopmeiners, oltre a Gatti, Bremer, Milik e Cabal.Ecco la possibile formazione per la sfida. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. TudorInfortunati Juve: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Juventusnews24.com - Continassa Juve: Tudor recupera Mbangula, out Koopmeiners e Vlahovic. Le scelte di formazione per la partita contro il Monza Leggi su Juventusnews24.com Le ultime notizie diin vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaLasi allena questo pomeriggio, alla vigilia del matchil. Igor, ma deve rinunciare a, oltre a Gatti, Bremer, Milik e Cabal.Ecco la possibileper la sfida.ntus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tudor Juve, ieri faccia a faccia alla Continassa con la squadra: «Non possiamo perdere partite così». Il discorso del tecnico - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, ieri faccia a faccia alla Continassa con la squadra: «Non possiamo perdere partite così». Il discorso del tecnico verso il Monza L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un interessante retroscena riguardante la Juve, reduce dalla sconfitta di misura in casa del Parma di mercoledì. Ieri la squadra si è ritrovata alla Continassa, lì dove Tudor ha avuto un faccia a faccia con i giocatori a margine dell’allenamento. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: primo allenamento per Tudor. Il nuovo tecnico ancora senza Nazionali alla ripresa al JTC - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa La settimana della Juventus è iniziata con il primo giorno di Igor Tudor come allenatore della Prima Squadra maschile. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: weekend di riposo per i bianconeri, lunedì si riprende con Tudor - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Cambia tutto in casa Juve: Tudor è il nuovo allenatore e da lunedì dirigerà gli allenamenti per preparare la sfida contro il Genoa. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

McKennie Parma Juventus, Tudor lo ripropone dal 1'?; Roma-Juventus, chi recupera Tudor: le condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz verso il posticipo; Tudor, partita la missione salva-Juve: primo allenamento alla Continassa; Juve, Tudor oggi alle 12 si presenta: la conferenza live su 24. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mbangula e Koopmeiners, le novità dalla Continassa: Tudor studia le mosse per Juve-Monza - La Juve deve subito mettere da parte la delusione dopo il ko di Parma e fissare un obiettivo: tre punti contro il Monza. I bianconeri avranno anche l'appoggio dello Stadium per cercare di rialzare sub ... 🔗msn.com

Pagina 0 | Mbangula e Koopmeiners, le novità dalla Continassa: Tudor studia le mosse per Juve-Monza - L'allenatore bianconero sarà chiamato a delle scelte importanti e il pericolo diffidati è una grande ombra con il Bologna all'orizzonte. Gli aggiornamenti tra infortuni e recuperi ... 🔗tuttosport.com

Tudor Juve, ieri faccia a faccia alla Continassa con la squadra: «Non possiamo perdere partite così». Il discorso del tecnico - Tudor Juve, ieri faccia a faccia alla Continassa con la squadra: «Non possiamo perdere partite così». Il discorso del tecnico verso il Monza L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un ... 🔗juventusnews24.com