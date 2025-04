Roma Danzare per la vita la danza come strumento educativo contro la violenza sulle donne

danza, AIDAF (Associazione Italiana danza Attività di Formazione) rinnova il proprio impegno sociale promuovendo il progetto “danzare per la vita”, un’iniziativa dedicata alla formazione dei giovani come strumento per combattere la violenza sulle donne.L’incontro si terrà il 29 aprile alle ore 11:00 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Al centro del dibattito il ruolo fondamentale che le scuole di danza possono svolgere nella crescita culturale ed educativa dei ragazzi, aiutando a prevenire la violenza di genere e a contrastare gli stereotipi radicati nella società.Durante l’evento sarà presentato il Manifesto Nazionale della danza contro la violenza sulle donne, un documento con cui AIDAF si propone di coinvolgere tutte le scuole di danza italiane in un’azione di sensibilizzazione e formazione capillare. Laprimapagina.it - Roma. “Danzare per la vita”: la danza come strumento educativo contro la violenza sulle donne Leggi su Laprimapagina.it In occasione della Giornata Mondiale della, AIDAF (Associazione ItalianaAttività di Formazione) rinnova il proprio impegno sociale promuovendo il progetto “per la”, un’iniziativa dedicata alla formazione dei giovaniper combattere la.L’insi terrà il 29 aprile alle ore 11:00 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Al centro del dibattito il ruolo fondamentale che le scuole dipossono svolgere nella crescita culturale ed educativa dei ragazzi, aiutando a prevenire ladi genere e a contrastare gli stereotipi radicati nella società.Durante l’evento sarà presentato il Manifesto Nazionale dellala, un documento con cui AIDAF si propone di coinvolgere tutte le scuole diitaliane in un’azione di sensibilizzazione e formazione capillare.

