Roma Milan lo scambio Abraham Saelemaekers resta in bilico rossoneri su Lucca

Abraham e Alexis Saelemaekers rimane incerto. Lo scambio di prestiti tra Milan e Roma, che ha visto l’inglese volare a Milano e il belga sbarcare nella Capitale, non si è ancora trasformato in un’operazione a titolo definitivo. I due club si sono dati appuntamento a fine stagione per discutere un possibile scambio definitivo, ma l’accordo è tutt’altro che scontato.Alla Roma, Saelemaekers sta trovando nuova linfa, convincendo Ranieri e l’ambiente, mentre Abraham, frenato anche da problemi fisici, non è riuscito a imporsi in maglia rossonera. A complicare ulteriormente i piani c’è il pesante ingaggio da 6 milioni di euro percepito dall’attaccante inglese: il Milan sarebbe disposto a trattenerlo solo a cifre nettamente inferiori.Il Milan si guarda intorno: spunta Lorenzo LuccaIn attesa di capire se si potrà chiudere con la Roma, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. Sololaroma.it - Roma-Milan, lo scambio Abraham-Saelemaekers resta in bilico: rossoneri su Lucca Leggi su Sololaroma.it Il futuro di Tammye Alexisrimane incerto. Lodi prestiti tra, che ha visto l’inglese volare ao e il belga sbarcare nella Capitale, non si è ancora trasformato in un’operazione a titolo definitivo. I due club si sono dati appuntamento a fine stagione per discutere un possibiledefinitivo, ma l’accordo è tutt’altro che scontato.Allasta trovando nuova linfa, convincendo Ranieri e l’ambiente, mentre, frenato anche da problemi fisici, non è riuscito a imporsi in maglia rossonera. A complicare ulteriormente i piani c’è il pesante ingaggio da 6 milioni di euro percepito dall’attaccante inglese: ilsarebbe disposto a trattenerlo solo a cifre nettamente inferiori.Ilsi guarda intorno: spunta LorenzoIn attesa di capire se si potrà chiudere con la, ilha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di alternative.

