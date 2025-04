Selma Blair aggiorna i fan sulla malattia Da circa un anno mi sento in gran forma

Selma Blair ha rilasciato un'intervista al magazine People in cui è tornata a parlare della sua malattia, la sclerosi multipla, diagnosticatale nel 2018, fornendo novità incoraggianti. L'attrice ha dichiarato di aver affrontato gli effetti della malattia e di considerarsi davvero 'in remissione': nonostante non esista una cura per la sclerosi multipla i sintomi possono attenuarsi e scomparire completamente per diversi periodi di tempo. L'aggiornamento di Selma Blair sulla sua malattia "Sto incredibilmente bene" ha affermato Blair nell'intervista "Mi sento in gran forma da circa un anno. Finalmente, sto abbastanza bene. HO sempre cercato di sentirmi al meglio ma ora ho . Movieplayer.it - Selma Blair aggiorna i fan sulla malattia: "Da circa un anno mi sento in gran forma" Leggi su Movieplayer.it La star di Cruel Intentions e La rivincita delle bionde è tornata a parlare della sclerosi multipla con la quale convive ormai da sette anni.ha rilasciato un'intervista al magazine People in cui è tornata a parlare della sua, la sclerosi multipla, diagnosticatale nel 2018, fornendo novità incoraggianti. L'attrice ha dichiarato di aver affrontato gli effetti dellae di considerarsi davvero 'in remissione': nonostante non esista una cura per la sclerosi multipla i sintomi possono attenuarsi e scomparire completamente per diversi periodi di tempo. L'mento disua"Sto incredibilmente bene" ha affermatonell'intervista "Miindaun. Finalmente, sto abbastanza bene. HO sempre cercato di sentirmi al meglio ma ora ho .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tom Hardy aggiorna finalmente i fan di Taboo sulla seconda stagione otto anni dopo il successo della prima - L'attore ha qualche aggiornamento positivo circa il continuo della serie che lo ha visto protagonista ormai più di otto anni fa Tom Hardy è tornato a recitare per il piccolo schermo nella nuova serie crime drama di Paramount+, MobLand, ma nel 2017 aveva co-creato e interpretato il period drama Taboo, amatissimo dai fan. Sebbene fosse prevista un'altra stagione, sono passati otto anni da quando la serie, interpretata anche da Stephen Graham (Adolescence), Leo Bill, Jessie Buckley, Oona Chaplin, Mark Gatiss, Tom Hollander e Jonathan Price, ha visto la messa in onda del suo ultimo episodio. 🔗movieplayer.it

WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare le reazioni con emoji - Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.6.15 L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare le reazioni con emoji proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

A Quiet Place 3: il produttore della saga aggiorna i fan sul sequel con star Emily Blunt - Il produttore Brad Fuller ha assicurato che A Quiet Place 3 verrà realizzato, ecco gli aggiornamenti sul film con star Emily Blunt. A Quiet Place 3 verrà realizzato e il produttore Brad Fuller ha condiviso un aggiornamento che farà felice i fan del franchise horror ideato da John Krasinski. Dopo l'arrivo nelle sale del prequel con star Lupita Nyong'o e Joseph Quinn è infatti ricominciato il lavoro sul sequel che avrà come star Emily Blunt. 🔗movieplayer.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Selma Blair aggiorna i fan sulla malattia: Da circa un anno mi sento in gran forma; Selma Blair affronta la sclerosi: Non cerco nessun tipo di compassione; Jason Priestley parla della salute di Shannen Doherty: È tosta, una guerriera; Sarah Michelle Gellar ricorda il bacio lesbo con Selma Blair. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Selma Blair aggiorna i fan sulla malattia: "Da circa un anno mi sento in gran forma" - Selma Blair ha rilasciato un'intervista al magazine People in cui è tornata a parlare della sua malattia, la sclerosi multipla, diagnosticatale nel 2018, fornendo novità incoraggianti. L'attrice ha di ... 🔗msn.com