Kristen Stewart ha sposato la compagna Dylan Meyer in gran segreto

Kristen Stewart ha sposato la sua compagna, la sceneggiatrice Dylan Meyer. Le nozze segrete, svela la stampa americana, nella sua casa di Los Angeles il giorno di Pasqua davanti a pochi intimi. Kristen e Dylan si sono conosciute anni fa sul set di un film, ma non fu l'incontro fatale. Si rividero anni dopo a una festa di compleanno a Los Angeles nel 2018, si legge su Elle, e lì scattò la scintilla: la star di 'Twilight' si era appena lasciata con la modella Stella Maxwell (ex di Miley Cyrus), e con Dylan fu subito amore.Le due furono paparazzate a New York nel 2029, poi tre anni fa la proposta di matrimonio. Adesso a Cannes dal 13 al 24 maggio le due fresche sposine potrebbero sfilare insieme sul tappeto rosso per la gioia di fotografi e fan. Quotidiano.net - Kristen Stewart ha sposato la compagna Dylan Meyer in gran segreto Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 aprile 2025 - Lontano dai riflettorihala sua, la sceneggiatrice. Le nozze segrete, svela la stampa americana, nella sua casa di Los Angeles il giorno di Pasqua davanti a pochi intimi.si sono conosciute anni fa sul set di un film, ma non fu l'incontro fatale. Si rividero anni dopo a una festa di compleanno a Los Angeles nel 2018, si legge su Elle, e lì scattò la scintilla: la star di 'Twilight' si era appena lasciata con la modella Stella Maxwell (ex di Miley Cyrus), e confu subito amore.Le due furono paparazzate a New York nel 2029, poi tre anni fa la proposta di matrimonio. Adesso a Cannes dal 13 al 24 maggio le due fresche sposine potrebbero sfilare insieme sul tappeto rosso per la gioia di fotografi e fan.

